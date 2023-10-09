В Совбезе РФ обвинили англосаксонские PR-структуры в провокации в Буче

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Англосаксонские PR-структуры являлись сценаристами и режиссерами самых резонансных акций против РФ. В частности, речь идет о провокации в украинской Буче весной 2022 года, рассказал замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".

По его словам, эти акции были направлены на дискредитацию спецоперации. Храмов считает, что США и Британия создали многоуровневую систему обработки общественного мнения в целях гибридной войны против России, Китая и их союзников.

Замсекретаря добавил, что политико-формирующие круги Запада с опорой на спецслужбы устроили сеть иностранных лоббистских и пиар-агентств. Они были созданы с целью делать поводы для проведения в собственных интересах информационных кампаний по всему миру, заявил Храмов.

В качестве примера он привел деятельность Ассоциации общественных связей и коммуникаций со штаб-квартирой в Лондоне. В эту ассоциацию входит несколько десятков иностранных компаний. При этом численность ее сотрудников по всему миру составляет свыше 30 тысяч человек.

Ассоциация, продолжил Храмов, находится в тесном контакте с другой сетевой маркетинговой структурой – PR Network. Вместе они координируют определенный сегмент англосаксонской сети манипулирования общественным мнением, считает замсекретаря российского Совбеза.

"На текущем этапе усилия этих структур направлены прежде всего на дискредитацию проводимой Россией специальной военной операции на Украине. По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссерами наиболее резонансных акций, подобных событиям в Буче", – заключил он.

В прошлом году Киев и западные СМИ обвинили российскую армию в военных преступлениях в украинском городе Буча. В Минобороны РФ отвергли обвинения Украины в убийстве мирных жителей. По версии ведомства, ни один мирный житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там ВС РФ.