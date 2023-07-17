Генсек ООН выразил сожаление в связи с прекращением зерновой сделки

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сожалеет в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию черноморской инициативы, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря", – заявил Гутерриш журналистам.

Генсек ООН среди прочего признал наличие "некоторых препятствий" на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. Однако он добавил, что в письме президенту РФ Владимиру Путину сообщил о договоренности подключить "дочку" Россельхозбанка к системе SWIFT.

Ранее Россия отправила уведомления о прекращении черноморской инициативы Турции, Украине и ООН. Международная морская организация (ИМО) ООН получила от Москвы письмо об отзыве гарантий безопасности судоходства.

В МИД РФ указали, что за все время действия сделки на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена. В частности, Россельхозбанк не переподключили к системе SWIFT, а ввоз в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений подпал под санкции как товары двойного назначения, подчеркнули в министерстве.

Как уточнили российские дипломаты при ООН, принятое решение не подлежит пересмотру.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Как добавил пресс-секретарь президента РФ, касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

Между тем Гутерриш направлял письмо Путину с предложениями по зерновой сделке. Среди инициатив Гутерриша, в частности, предложения по расчету через Россельхозбанк. Генсек назвал это одной из главных целей письма.

Путин, в свою очередь, не раз подчеркивал, что РФ согласится на продление только после выполнения условий Москвы. 15 июля в Координационном центре ООН признали, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой инициативы за весь период ее действия.

ИМО получила письмо от РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море – СМИ