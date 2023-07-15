ООН признала, что ни одно судно с удобрениями из РФ не было отправлено по зерновой сделке

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Ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой сделки за все время ее действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Координационный центр ООН.

"Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт российских удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", – сказали в центре.

Как подчеркнули в Координационном центре ООН, экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти – Одесса, который ранее был поврежден. Его текущий статус неизвестен, резюмировали в ООН.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что обязательства по зерновой сделке перед Москвой не выполняются. В крайний раз президент РФ Владимир Путин отметил это в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Последняя договоренность о продлении зерновой сделки была достигнута в мае. Ее действие истекает 17 июля. Президент России подчеркивал, что РФ согласится на продление зерновой сделки тогда, когда будут выполнены условия Москвы.

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