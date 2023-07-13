Путин назвал условие продления зерновой сделки

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Россия согласится на продление зерновой сделки тогда, когда будут выполнены условия Москвы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил Владимир Путин.

"Мы продлим (договоренности). Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", – сказал президент.

Он не исключил, что Москва выйдет из сделки и не вернется в нее до тех пор, пока другие участники не выполнят обязательства по российской части договоренностей. До сих пор ничего подобного сделано не было.

"Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Это игра в одни ворота", – заметил российский лидер.

Также президент обратил внимание на тот факт, что "дискриминировать украинское зерно" начала не Россия, интересы которой игнорировались, а Европа, куда ушла большая часть продукции.

По его словам, Россию сейчас просят в очередной раз согласиться на продление сделки, обещают выполнить все условия. В Москве на этот счет еще подумают, отметил Путин.

Говоря об усилиях генсека ООН Антониу Гутерриша, российский лидер подчеркнул, что тот искренне стремится к полной реализации договоренностей, однако ему в этом мешают западные страны.

Последняя договоренность о продлении зерновой сделки была достигнута в мае. Ее действие истекает 17 июля. При этом в МИД РФ не исключили, что черноморская инициатива будет прекращена, если не удастся решить все спорные вопросы, в том числе касающиеся российского продовольствия.

Накануне в офисе Гутерриша заявили, что направили Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. Среди инициатив генсека ООН, в частности, предложения по расчету через Россельхозбанк. Оно названо одной из целей письма.



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