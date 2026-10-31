Время работы Московского зоопарка сократится с 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский зоопарк с 1 ноября скорректирует график работы в связи с сокращением светового дня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

С указанной даты зоопарк будет открыт для посетителей с 09:00 до 17:00. При этом вход и кассы закроются на час раньше – в 16:00.

Кроме того, со 2 ноября из-за реконструкции территории перестанет работать главный вход. Попасть в зоопарк можно будет через два входа на новой территории: у детского зоопарка (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43) и у станции метро "Баррикадная" (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3).

Ранее любителям животных напомнили о трансляциях из Московского зоопарка на mos.ru. Главный повод обратить внимание на трансляции – подготовка к зиме манула Тимофея, который считается символом зоосада. К холодам он набирает вес и становится пушистее. Пользователи могут увидеть, как он активно ищет еду.

Кроме того, осенью уличные вольеры выглядят очень красиво. Через экран можно увидеть, как меняется поведение дальневосточного леопарда, пумы, енотов-полоскунов, капибар, верблюдовых, японских журавлей и фазановых.

