Любителям животных напомнили о трансляциях из Московского зоопарка на mos.ru

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Осень является подходящим временем для наблюдения за обитателями Московского зоопарка при помощи онлайн-трансляций. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Главный повод обратить внимание на трансляции – подготовка к зиме манула Тимофея, который считается символом зоосада. К холодам он набирает вес и становится пушистее. Пользователи могут увидеть, как он активно ищет еду.

Кроме того, осенью уличные вольеры выглядят очень красиво. Через экран можно увидеть, как меняется поведение дальневосточного леопарда, пумы, енотов-полоскунов, капибар, верблюдовых, японских журавлей и фазановых, а также как преображается антураж их жилищ.

Наиболее активными героями трансляций являются сурикаты, медоеды, большие панды, гигантские выдры, восточносибирские рыси и малайские медведи. Наблюдение за ними помогает поднять настроение при сокращении светового дня.

На страницах с трансляциями также доступны викторины, созданные совместно с проектом "Активный гражданин". При верных ответах пользователи могут получить городские баллы.

Онлайн-эфир может вдохновить и на личный визит в зоопарк. На двух соединенных территориях есть открытые пространства и крытые павильоны, где можно с комфортом прогуляться даже в холодное время года. Осенью особенно интересно посмотреть на птиц, приматов и ластоногих.

В павильоне "Ластоногие" также можно заняться йогой и одновременно посмотреть на моржей и морских котиков. Места на тренировках ограничены, в стоимость занятия включен входной билет в зоосад.

Вместе с тем на mos.ru есть трансляция из экспозиции "Затопленный лес" "Москвариума". За обитателями пресноводного аквариума можно наблюдать каждый день с 10:00 до 22:00, а вечером доступны повторы. Там живут арапаймы, краснохвостые сомы, тигровые псевдоплатистомы, черные паку, а по выходным проходят шоу с русалкой.

Ранее в Московском зоопарке поселились три редких вида хищных птиц – белоголовый сип, черный гриф и бородач. Их привезли из зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. Это социальные виды, поэтому пернатые теперь живут в общем вольере.