Во Франции мужчина тяжело ранил жену выстрелом в голову, приняв ее за крысу

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Во Франции специалист по уничтожению грызунов тяжело ранил выстрелом в голову свою жену, так как принял ее за крысу. Об этом пишет Le Parisien, передает "Газета.ру".

Инцидент произошел в субботу, 24 октября, в промзоне коммуны Бондуфль в департаменте Эссон. Как рассказал мужчина, он и его 54-летняя супруга, также работавшая дератизатором, вызвались обработать холодильный склад, где поселились грызуны. Пара решила уничтожать крыс свинцовыми пулями из пневматической винтовки.

Мужчина заявил жандармам, что услышал в темноте шум и поэтому выстрелил. Пуля, по данным журналистов, попала женщине между глаз. Пожарные и медики нашли пострадавшую на дороге с огнестрельным ранением головы. Ее доставили в военный госпиталь Перси в Кламаре.

Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, не исключается смерть мозга. Начато расследование по статье о покушении на убийство, подозреваемый находится под стражей. В настоящее время следователи устанавливают, был ли выстрел действительно случайным.

Ранее в Таиланде отец случайно выстрелил дробью в дочь во время чистки ружья. Выяснилось, что мужчина нанес девушке 10 ранений в область правого колена и еще два – в район лодыжки. Из-за сильной кровопотери ее доставили в больницу. Конфликтов между отцом и дочерью перед происшествием не было. Мужчину доставили в полицейский участок для допроса.

