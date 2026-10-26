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26 октября, 21:43

В мире

Шторм "Остен" повалил 300-летний бук на севере Франции

Фото: 123RF.com/devmarya

Шторм "Остен", обрушившийся на Францию в минувшие выходные, повалил пурпурный бук, возраст которого составляет более 300 лет. Об этом сообщает газета Figaro.

Дерево росло в коммуне Рубе в департаменте Нор на севере страны и имело статус "выдающегося дерева Франции". По оценкам специалистов, его возраст мог достигать 350 лет.

Как указывается, бук уже несколько лет находился в плохом состоянии. В 2018 году у него выявили грибковое заболевание, из-за которого дерево начало терять прочность. Два года назад у бука отломилось несколько крупных ветвей. В минувшие выходные дерево не выдержало порывов штормового ветра и рухнуло.

Ранее власти двух японских префектур рекомендовали эвакуироваться более чем 750 тысячам жителей из-за приближения мощного тайфуна "Чампи". В префектуре Кумамото на острове Кюсю уведомления об эвакуации получили свыше 740 тысяч человек.

Еще около 13 тысяч жителей префектуры Вакаяма на острове Хонсю также призвали к эвакуации. Причиной стали сильные дожди, которые может принести тайфун.

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