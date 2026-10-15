В Стамбуле подросток погиб от удара током, наступив в лужу во время ливня

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В Стамбуле 14-летний подросток скончался в результате удара током, наступив в лужу после сильного ливня. Инцидент произошел в парке Чукурбостан в районе Фатих, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-релиз властей турецкой провинции.

Сразу после случившегося мальчик был доставлен в медучреждение и находился в сознании, однако врачам не удалось его спасти.

Отмечается, что обстановка после ливней в Стамбуле непростая. Стихия накрыла город ночью 14 октября. Наблюдались сильные дожди и ветер со скоростью до 80 километров в час. В городе фиксировалось около 1,3 тысячи случаев подтоплений.

Больше всего осадков наблюдалось в районах Арнавуткей, Сарыер и Бейкоз. Как отмечают синоптики, ливни могут прекратиться только к концу недели.

Губернатор провинции Давут Гюль призвал жителей не выходить из дома без необходимости. В настоящий момент последствия дождей ликвидируют порядка 8 тысяч сотрудников экстренных служб, добавил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.

Ранее в США мужчина погиб из-за падения дерева во время шторма. Инцидент произошел в районе Бруклин на востоке Нью-Йорка. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.

