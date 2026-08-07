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07 августа, 07:35

Происшествия

Женщина и ребенок погибли в Смоленске из-за непогоды

Фото: МАХ/"Александр Новиков"

В Смоленске из-за разгула стихии погибли два человека: несовершеннолетний ребенок и женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Новиков.

По его словам, первая трагедия произошла в парке "Соловьиная роща" в самый пик непогоды, где на ребенка упало дерево. Чуть позже поступила информация о втором погибшем: в Лопатинском саду жертвой урагана стала женщина.

Новиков добавил, что из-за ливня, гроз и шквалистого ветра все городские службы были переведены в усиленный режим работы.

По факту произошедшего организована проверка. Прокуратуры Промышленного и Ленинского районов Смоленска дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за благоустройство.

Ранее один человек погиб и 13 пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону. Семь из них были госпитализированы. При этом всего из-за ливня и шквалистого ветра в городе произошло более 100 ЧП.

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