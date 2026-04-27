27 апреля, 19:03

Происшествия

Число погибших из-за падения деревьев в Самарской области выросло до трех

Фото: МАХ/"Следком-Самара"

Число погибших при падении деревьев из-за непогоды в Самарской области выросло до трех. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, еще один мужчина погиб в Борском районе. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Федорищев добавил, что также есть пострадавшие. Врачи оказывают им необходимую помощь. Он пообещал, что правоохранители разберутся в обстоятельствах произошедшего.

Ранее стало известно о двух погибших в результате падения деревьев из-за непогоды в Самаре – мужчине и девочке 2012 года рождения. Также в тяжелом состоянии была госпитализирована девочка 2011 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

происшествияпогодарегионы

