Ряд набережных перекроют в центре Москвы 20–21 июня для ночного забега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько набережных и улиц в центре Москвы будут закрыты с 20 по 21 июня из-за ночного забега. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

С 00:01 18 июня до 12:00 21 июня будет закрыт проезд на Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях.

Между тем с 15:00 20 июня до 02:00 21 июня движение будет недоступно на Тестовской улице от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, на Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной, а также на Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Смоленской набережной.

Кроме того, с 20:00 20 июня до 02:00 21 июня будет перекрыта Шелепихинская набережная от улицы Эрисмана до Тестовской улицы.

Основные ограничения при этом будут действовать с 21:00 20 июня. Так, до 00:50 21 июня закроют участок улицы 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, до 01:00 21 июня будет недоступен проезд по Смоленской набережной от Краснопресненской набережной до Бородинского моста, по Бородинскому мосту от Смоленской улицы до Большой Дорогомиловской улицы при движении в сторону области, по Большой Дорогомиловской улице – от Бородинского моста до 1-й Бородинской улицы при движении в сторону области.

До 01:20 21 июня движение будет закрыто по набережной Тараса Шевченко от Бородинского до Новоарбатского моста, до 01:30 21 июня на Бережковской набережной – от Бородинского моста до Воробьевского шоссе, до 01:40 21 июня на Воробьевском шоссе – от Бережковской набережной до улицы Косыгина.

До 02:00 21 июня перекроют участок улицы Косыгина от Воробьевского шоссе до Мичуринского проспекта при движении в сторону Воробьевского шоссе, а также от Мичуринского проспекта до Университетской площади в обоих направлениях.

Помимо этого, с 21:00 20 июня до 02:00 21 июня водители не смогут проехать по одной полосе на Университетском проспекте, в районе Университетской площади при движении в сторону Мичуринского проспекта. Парковка также будет запрещена на всех упомянутых участках с 00:01 20 июня до окончания мероприятия.



Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Лубянка" Сокольнической линии метро закроют на ремонт с 17 по 24 июня. Речь идет об эскалаторе, который ведет к выходам № 2–6.

Между тем более 30 маршрутов автобусов и электробусов были скорректированы в Москве весной. В частности, изменились маршруты № 948 и с916 в районе Северное Бутово. Кроме того, электробусы вышли на новый маршрут № 907.