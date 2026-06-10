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10 июня, 11:39

Транспорт

Более 30 маршрутов наземного транспорта скорректировали в Москве весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 30 маршрутов автобусов и электробусов были скорректированы в Москве весной. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, изменились маршруты № 948 и с916 в районе Северное Бутово. Кроме того, электробусы вышли на новый маршрут № 907. Благодаря корректировкам горожанам стало удобнее добираться до социальных учреждений и Бутовской линии метрополитена.

Также улучшена обстановка в Таганском районе. Там запустили объединенный маршрут № 675. Автобусы среднего класса теперь останавливаются у станции МЦД Серп и Молот.

Кроме того, на северо-востоке столицы запущен магистральный маршрут м58. Это сделало поездки по Алтуфьевскому шоссе до ВДНХ более комфортными.

Данные нововведения сокращают количество пересадок, улучшают связь между районами, снижают время в пути и разгружают некоторые дороги. Ликсутов добавил, что всего за 3 месяца в городе были запущены 17 областных и 1 районный маршруты. Эта работа будет продолжаться.

Ранее парки ГУП "Мосгортранс" начали получать автобусы среднего класса "КаМАЗ-4290" для проекта "Москва – область". Первый из них уже обсуживает маршрут № 1465 от станции метро "Ховрино" до Подрезково. Всего в этом году столица получит 72 таких автобуса.

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