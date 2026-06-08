Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 09:35

Транспорт

Электробусы появились на маршруте 485 в ТиНАО

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы вышли на маршрут 485 в ТиНАО. Это стало возможным благодаря открытию новой конечной станции, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Электробусы КАМАЗ-52222 будут курсировать в трех районах. Новый маршрут проходит через четыре станции метро: "Тютчевская", "Румянцево", "Тропарево" и "Юго-Западная".

Вице-мэр уточнил, что на маршруте 485 по будням будут ездить восемь современных электробусов поколения А5. Экологичный транспорт обеспечит связь жителей близлежащих районов со станциями метрополитена.

Ранее восемь электробусов вышли на маршрут с396 на северо-западе столицы. Они будут курсировать по будним дням. Новый маршрут проходит через районы Митино, Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. На электробусах горожане смогут добираться до пяти станций рельсового каркаса, школ и поликлиник.

"Москва едет": экологичный транспорт

Читайте также


транспортгород

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика