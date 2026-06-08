Электробусы появились на маршруте 485 в ТиНАО

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Электробусы вышли на маршрут 485 в ТиНАО. Это стало возможным благодаря открытию новой конечной станции, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Электробусы КАМАЗ-52222 будут курсировать в трех районах. Новый маршрут проходит через четыре станции метро: "Тютчевская", "Румянцево", "Тропарево" и "Юго-Западная".

Вице-мэр уточнил, что на маршруте 485 по будням будут ездить восемь современных электробусов поколения А5. Экологичный транспорт обеспечит связь жителей близлежащих районов со станциями метрополитена.

Ранее восемь электробусов вышли на маршрут с396 на северо-западе столицы. Они будут курсировать по будним дням. Новый маршрут проходит через районы Митино, Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. На электробусах горожане смогут добираться до пяти станций рельсового каркаса, школ и поликлиник.