Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 12:59

Культура

В Японии умер писатель Кэйго Хигасино

Фото: yomiuri.co.jp

В Японии на 69-м году жизни умер писатель и лауреат нескольких литературных премий Кэйго Хигасино. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным журналистов, Хигасино продолжительное время боролся с раком. Его похороны прошли в кругу семьи.

Японский писатель родился в Осаке 4 февраля 1958 года. Хигасино написал первый роман в 1985 году, за это произведение он получил премию Эдогавы Рампо, которая присуждается за лучшие неопубликованные романы в детективном жанре. В 2010 году на фестивале Polar во Франции ему вручили международную премию Polar.

Всего Хигасино написал более 100 литературных произведений, 20 из них экранизировали. Работы писателя изданы в более чем 40 странах мира.

Читайте также


культураза рубежом

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика