В Японии умер писатель Кэйго Хигасино

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В Японии на 69-м году жизни умер писатель и лауреат нескольких литературных премий Кэйго Хигасино. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным журналистов, Хигасино продолжительное время боролся с раком. Его похороны прошли в кругу семьи.

Японский писатель родился в Осаке 4 февраля 1958 года. Хигасино написал первый роман в 1985 году, за это произведение он получил премию Эдогавы Рампо, которая присуждается за лучшие неопубликованные романы в детективном жанре. В 2010 году на фестивале Polar во Франции ему вручили международную премию Polar.

Всего Хигасино написал более 100 литературных произведений, 20 из них экранизировали. Работы писателя изданы в более чем 40 странах мира.