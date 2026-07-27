Экономист Бархота: на покупке зимних вещей летом можно сэкономить до 70% бюджета

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Приобретение зимней верхней одежды в летний период может сократить до 70% расходов и позволит избежать переплат. Об этом рассказал финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с изданием "Абзац".

Он пояснил, что такая экономия связана с фактором сезонности, то есть зимняя одежда будет значительно дорожать осенью и еще сильнее вырастет в цене ближе к Новому году. Также влияние оказывает инфляция и возможное ослабление рубля, которое может стать причиной удорожания импортной продукции и сырья.

"Для взрослых людей, чей размер одежды стабилен, покупка зимних вещей до конца лета – это очень разумное и выгодное решение", – добавил Бархота.

Вместе с тем эксперт добавил, что, хотя торговые сети неохотно выставляют зимний ассортимент в жаркий период, целеустремленный покупатель всегда сможет найти выгодные предложения на складах или онлайн-площадках.

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева рассказала, что наиболее выгодно купить школьные принадлежности можно в июне и после 1 сентября. Она пояснила, что к началу учебного года цены могут вырасти на 30–40%, поэтому важно подготовиться заранее.

Специалист порекомендовала сначала определить бюджет, разбить его по категориям – одежда, обувь, канцелярские принадлежности, – а после установить лимиты для каждой категории. Также следует провести ревизию остатков с прошлого года.