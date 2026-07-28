Собянин сообщил о ликвидации уже 22 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО уничтожили еще десять вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил мэр столицы в своем канале.

Ранее ПВО ликвидировала еще 12 дронов, летевших на столицу. Таким образом, всего с полуночи над Московским регионом было сбито уже 22 беспилотника.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Внуково обслуживает рейсы только по согласованию с соответствующими службами, тогда как Домодедово полностью закрыт на прием и отправку самолетов.