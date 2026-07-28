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28 июля, 09:23

Происшествия

Четыре человека пропали на реке Анадырь на Чукотке

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Четыре человека пропали на реке Анадырь на Чукотке. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа.

По данным ведомства, 25 июля из села Усть-Белая на моторной лодке выехали двое мужчин и две женщины. Они направлялись в Анадырь с остановкой в селе Краснено. Их местоположение до сих пор неизвестно, на связь они не выходили.

Сообщение о происшествии поступило в "Систему-112" 28 июля. Спасатели обследовали акваторию реки Анадырь по маршруту Усть-Белая – Краснено, но поиски не дали результатов. Сейчас обследуется озеро Красное. Из-за ухудшения погоды дальнейшие поиски на воде затруднены.

К поисковой операции подключили вертолет Ми-8. На его борту находятся спасатели, сотрудник полиции и врач-реаниматолог.

Ранее в Свердловской области на реке Исети произошло опрокидывание пяти маломерных судов, принадлежащих частным лицам. В результате инцидента один человек погиб. Следствие установило, что на нем отсутствовал спасательный жилет. Еще двое граждан числятся пропавшими без вести – их унесло течением.

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