Столичный суд продлил арест байкеру, сбившему актрису Добромилову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский районный суд Москвы на полгода продлил срок домашнего ареста байкеру Максиму Завирюхе, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы в MAX.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя. По версии следствия, Завирюха, управляя мотоциклом BMW, нарушил требования ПДД и совершил наезд на потерпевшую. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Добромилова в момент смертельного ДТП фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице – один из мотоциклистов потерял управление и сбил девушку.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Завирюха в ходе заседания признал вину и попросил прощения. Он также заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб. Известно, что байкер уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.