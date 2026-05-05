Mash: байкер сбил актрису Ксению Добромилову на западе Москвы

Девушка погибла в результате наезда мотоциклиста на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Как уточнил телеграм-канал Mash, жертвой ДТП оказалась актриса Ксения Добромилова, получившая известность благодаря клипу на песню HammAli & Navai "Девочка-война".

Авария произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице, возле дома № 5. По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Журналисты выяснили, что девушка фотографировала заезды байкеров. В тот момент один из них выставил мотоцикл на заднее колесо и не справился с управлением, в результате чего сбил Добромилову.

Сам мотоциклист был госпитализирован. По данным СМИ, у него выявлены ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Ход и результаты проверки, начатой в связи с аварией, взяты под контроль столичной прокуратурой.

Ранее мотоциклист сбил пешехода на Севастопольском проспекте в Москве. По предварительным данным, девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказалась под колесами мотоцикла. Пострадавшую госпитализировали без сознания.

