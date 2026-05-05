Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 18:50

Происшествия
Главная / Новости /

Mash: байкер сбил актрису Ксению Добромилову на западе Москвы

Байкер сбил актрису Ксению Добромилову на западе Москвы – СМИ

Фото: youtube.com/HammAli & Navai

Девушка погибла в результате наезда мотоциклиста на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Как уточнил телеграм-канал Mash, жертвой ДТП оказалась актриса Ксения Добромилова, получившая известность благодаря клипу на песню HammAli & Navai "Девочка-война".

Авария произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице, возле дома № 5. По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Фото: МАХ/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Журналисты выяснили, что девушка фотографировала заезды байкеров. В тот момент один из них выставил мотоцикл на заднее колесо и не справился с управлением, в результате чего сбил Добромилову.

Сам мотоциклист был госпитализирован. По данным СМИ, у него выявлены ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Ход и результаты проверки, начатой в связи с аварией, взяты под контроль столичной прокуратурой.

Ранее мотоциклист сбил пешехода на Севастопольском проспекте в Москве. По предварительным данным, девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказалась под колесами мотоцикла. Пострадавшую госпитализировали без сознания.

Читайте также


происшествияДТПшоу-бизнесгород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика