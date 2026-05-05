Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:56

Политика

Погранохрана Финляндии заявила, что нарушившие границу страны дроны летели в Россию

Фото: 123RF.com/palinchak

Дроны, которые нарушили границу Финляндии, летели с Украины в Россию. Об этом сказано на сайте финской погранохраны.

Предварительно, украинские беспилотники летели с юга на северо-восток. Они покинули воздушное пространство Финляндии, а после направились в Россию.

Однако пограничники уточнили, что конкретное место назначения БПЛА неизвестно. В настоящее время создана следственная группа для выяснения обстоятельств происшествия.

Неопознанный дрон был обнаружен вблизи границы Финляндии с РФ 3 мая. БПЛА был замечен на востоке страны в районе Виролахти.

Спустя время представители вооруженных сил Финляндии заявили, что не стали сбивать беспилотник из-за близости к российской границе, добавив, что их перехват на рубеже невозможен в мирное время.

Комментируя ситуацию, премьер Финляндии Петтери Орпо выразил недовольство в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него дронов.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика