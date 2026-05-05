Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:24

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: самолет шведских ВВС кружит над нейтральными водами Черного моря

Самолет ВВС Швеции кружит над Черным морем – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Борт Gulfstream IV, который принадлежит Военно-воздушным силам (ВВС) Швеции, летает над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Самолет вылетел из аэропорта в Бухаресте. Он пролетел мимо тех районов, которые отслеживают диспетчеры Румынии и Болгарии. После этого борт вышел на полет над акваторией Черного моря через контрольную точку INKOM.

На данный момент судно, находясь на высоте чуть более 13 тысяч метров, сделало уже несколько кругов с запада на восток. При этом самолет не пересекал установленные для движения гражданской авиации коридоры и не входил в воздушное пространство какой-либо из стран.

По предварительным данным, борт данного типа может использоваться для проведения радиотехнической разведки.

Последний раз шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR был замечен утром 20 апреля у российской границы. Борт вылетел с авиабазы неподалеку от финского города Тампере и взял курс на Финский залив. Выйдя в район вблизи российской границы, он развернулся на север.

Читайте также


политика

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика