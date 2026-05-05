Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:43

Экономика

Казахстан с 2027 года может отказаться от поставок электроэнергии из России

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Казахстан может с 2027 года перестать покупать электроэнергию у России. Об этом сообщил на пресс-конференции замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов, передает ТАСС.

По его словам, такое решение может быть принято, если в конце этого или начале следующего года Казахстан введет в эксплуатацию собственные энергетические объекты, которые смогут обеспечить электричеством всех потребителей внутри республики.

Казахстан в последние годы приобретает у РФ электроэнергию по причине дефицита собственных мощностей. В 2026-м республика ожидает, что разница между объемом выработки электроэнергии и потребностью в ней составит примерно 1–1,2 миллиарда киловатт-час.

"В 2027 году мы планируем ее (разницу. – Прим. ред.) обнулить", – уточнил Есимханов.

Он напомнил, что в 2024-м дефицит электроэнергии в Казахстане достигал 2,1 миллиарда киловатт-час, а в прошлом году – примерно 1,5 миллиарда киловатт-час. По его словам, данный показатель продолжает сокращаться.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что могут возобновить поставки электроэнергии в Китай. Однако сделано это будет при соответствующем запросе из КНР.

В министерстве уточнили, что экспорт электроэнергии также может быть возобновлен при достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. При этом ключевым приоритетом для России остается "опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока".

Читайте также


экономиказа рубежом

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика