Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19-го БПЛА, летевшего к столице

Средства противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Отмечается, что это уже 19-й вражеский дрон, который сбили при попытке приблизиться к городу во вторник, 5 мая.

Атака украинских беспилотников на столицу началась днем 5-го числа. Средства противовоздушной обороны продолжают отражать попытки вражеских дронов.

На фоне атак аэропорт Шереметьево перешел к работе по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Авиагавань Внуково, в свою очередь, приостановила прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.