05 мая, 12:50

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки уже 10 летевших к столице БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны отразили атаку четырех беспилотников на Москву во вторник, 5 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее были сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву. До этого глава города сообщал об отражении атаки других БПЛА.

В настоящее время в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево действуют временные ограничения на полеты – авиагавани перестали работать на прием и выпуск самолетов.

Данные меры обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов. Запрет на использование воздушного пространства в районе аэропортов был объявлен на фоне налетов дронов.

