Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона в Белгородской области

Мирный житель получил ранение при атаке украинского дрона на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере Max.

Он уточнил, что в Грайворонской центральной районной больнице мужчине диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу в Белгороде.

Ранее два человека пострадали после удара ВСУ по территории "Почты России" под Брянском. Среди пострадавших оказались водитель специализированного автомобиля и сотрудник почтового отделения.

Пострадавшие были госпитализированы. Также повреждения получил служебный транспорт "Почты России".