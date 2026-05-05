00:21Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона в Белгородской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мирный житель получил ранение при атаке украинского дрона на город Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере Max.
Он уточнил, что в Грайворонской центральной районной больнице мужчине диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу в Белгороде.
Ранее два человека пострадали после удара ВСУ по территории "Почты России" под Брянском. Среди пострадавших оказались водитель специализированного автомобиля и сотрудник почтового отделения.
Пострадавшие были госпитализированы. Также повреждения получил служебный транспорт "Почты России".