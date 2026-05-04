04 мая, 20:58Происшествия
Перевес в 15 тонн выявлен у грузовика, врезавшегося в машины на МКАД
Фото: MAX/"Прокуратура Москвы"
Перевес в 15 тонн выявлен у грузовика, который врезался в машины на 41-м километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Масса транспортного средства достигала 40 тонн. При этом допустимый показатель для грузовиков в снаряженном состоянии составляет 25 тонн.
Авария произошла днем 4 мая. В результате ДТП были повреждены 13 транспортных средств. При этом 7 человек, в том числе 2 детей, получили травмы.
По словам водителя "КамАЗа", предположительно виновного в аварии, у грузовика отказала тормозная система. Правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства случившегося, в том числе вопрос прохождения техосмотра автомобиля.
