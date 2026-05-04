Перевес в 15 тонн выявлен у грузовика, врезавшегося в машины на МКАД

Перевес в 15 тонн выявлен у грузовика, который врезался в машины на 41-м километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Масса транспортного средства достигала 40 тонн. При этом допустимый показатель для грузовиков в снаряженном состоянии составляет 25 тонн.

Авария произошла днем 4 мая. В результате ДТП были повреждены 13 транспортных средств. При этом 7 человек, в том числе 2 детей, получили травмы.

По словам водителя "КамАЗа", предположительно виновного в аварии, у грузовика отказала тормозная система. Правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства случившегося, в том числе вопрос прохождения техосмотра автомобиля.