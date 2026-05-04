Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 20:19

Политика

Перемирие ко Дню Победы в зоне СВО объявлено на 8 и 9 мая

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявляется перемирие. Решение принято в соответствии с указанием Владимира Путина, сообщило Минобороны РФ.

Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру, подчеркнули в ведомстве.

О готовности Москвы объявить праздничное перемирие в зоне СВО Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу в ходе телефонного звонка 29 апреля. Президент США, в свою очередь, инициативу поддержал, указав, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. В ответ член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в таком случае Зеленский и руководство страны получат серьезный и кратный ответ.

