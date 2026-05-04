04 мая, 19:15
Землетрясение магнитудой 6 произошло на юге Мексики
На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6, сообщила сейсмологическая служба страны.
Толчки были зафиксированы в штате Оахака в 09:19 по местному времени (18:19 по московскому. – Прим. ред.) на глубине 10 километров.
Подземные толчки ощущались и в центре столицы. В Мехико сработала сейсмическая тревога.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у восточного побережья острова Тайвань. Очаг подземных толчков залегал на глубине 100 километров. Информации о пострадавших не было.