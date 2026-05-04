Bild: не менее 8 человек пострадали в результате наезда автомобиля в центре Лейпцига

04 мая, 19:06Происшествия
Не менее 8 человек получили травмы при наезде машины в центре Лейпцига. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
Водитель ехал по Гримайшен-штрассе на высокой скорости. В результате машина врезалась в группу людей в центре города.
Как уточнило Radio Leipzig, в результате аварии погиб один человек. Уточняется, что к настоящему моменту опасность миновала.
Ранее СМИ со ссылкой на данные губернатора штата Октавио Гусмана сообщили, что как минимум два человека погибли, еще 37 получили ранения в результате наезда автомобиля на зрителей во время мероприятия Monster Truck 2026 в колумбийском департаменте Каука.
По предварительной информации, женщина-водитель одного из участвующих внедорожников не справилась с управлением после выполнения маневра и на полной скорости врезалась в толпу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.