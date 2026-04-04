Пассажирский автобус въехал в ресторан в Вашингтоне в США после столкновения с автомобилем. В результате пострадали три человека, сообщила городская пожарная служба в соцсети Х.

Там уточнили, что инцидент произошел утром 4 апреля. В момент случившегося ресторан был пустой.

На месте ЧП задействованы срочные службы.

