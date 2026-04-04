04 апреля, 20:06Происшествия
Пассажирский автобус въехал в ресторан в Вашингтоне
Фото: dcfirefighters.org
Пассажирский автобус въехал в ресторан в Вашингтоне в США после столкновения с автомобилем. В результате пострадали три человека, сообщила городская пожарная служба в соцсети Х.
Там уточнили, что инцидент произошел утром 4 апреля. В момент случившегося ресторан был пустой.
На месте ЧП задействованы срочные службы.
Ранее 16 человек получили травмы после аварии с участием туристического автобуса в Таиланде. Инцидент произошел, когда группа туристов выехала из Бангкока на экскурсию. Проезжая по провинции Пхетчабури, автобус протаранил линию электропередачи.
Тем временем в турецкой провинции Сакарья произошла массовая авария с участием 16 транспортных средств. Предварительно, столкнулись автомобили, автобусы, маршрутки и фуры. В результате травмы получили 13 человек, четверо из них были в тяжелом состоянии.
