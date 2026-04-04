04 апреля, 20:06

Пассажирский автобус въехал в ресторан в Вашингтоне

Фото: dcfirefighters.org

Пассажирский автобус въехал в ресторан в Вашингтоне в США после столкновения с автомобилем. В результате пострадали три человека, сообщила городская пожарная служба в соцсети Х.

Там уточнили, что инцидент произошел утром 4 апреля. В момент случившегося ресторан был пустой.

На месте ЧП задействованы срочные службы.

Ранее 16 человек получили травмы после аварии с участием туристического автобуса в Таиланде. Инцидент произошел, когда группа туристов выехала из Бангкока на экскурсию. Проезжая по провинции Пхетчабури, автобус протаранил линию электропередачи.

Тем временем в турецкой провинции Сакарья произошла массовая авария с участием 16 транспортных средств. Предварительно, столкнулись автомобили, автобусы, маршрутки и фуры. В результате травмы получили 13 человек, четверо из них были в тяжелом состоянии.

В ДТП с автобусом в Турции погибли 8 человек

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

