17 марта, 11:17

В Таиланде 16 туристов пострадали после ДТП с автобусом

Фото: thairath.co.th

В Таиланде 16 человек получили травмы после аварии с участием туристического автобуса, передает газета Khaosod.

Инцидент произошел утром во вторник, 17 марта, когда группа туристов выехала из Бангкока на экскурсию. Проезжая по провинции Пхетчабури недалеко от города Хуахин (провинция Прачуапкхирикхан), автобус протаранил линию электропередачи.

Всего в салоне находилось 52 туриста, 16 человек госпитализировали.

На данный момент правоохранительные органы не знают, были ли среди туристов иностранцы. Местная администрация приступила к расследованию обстоятельств аварии. Предварительно, водитель автобуса мог заснуть за рулем или сделать резкий поворот в попытке избежать столкновения с другим транспортным средством.

В феврале в Таиланде более 40 человек получили травмы при опрокидывании автобуса в южной провинции Транг. Инцидент произошел ночью, когда автобус ехал из Пхукета в Бетонг. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

