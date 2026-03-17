В Таиланде 16 туристов пострадали после ДТП с автобусом

В Таиланде 16 человек получили травмы после аварии с участием туристического автобуса, передает газета Khaosod.

Инцидент произошел утром во вторник, 17 марта, когда группа туристов выехала из Бангкока на экскурсию. Проезжая по провинции Пхетчабури недалеко от города Хуахин (провинция Прачуапкхирикхан), автобус протаранил линию электропередачи.

Всего в салоне находилось 52 туриста, 16 человек госпитализировали.

На данный момент правоохранительные органы не знают, были ли среди туристов иностранцы. Местная администрация приступила к расследованию обстоятельств аварии. Предварительно, водитель автобуса мог заснуть за рулем или сделать резкий поворот в попытке избежать столкновения с другим транспортным средством.

В феврале в Таиланде более 40 человек получили травмы при опрокидывании автобуса в южной провинции Транг. Инцидент произошел ночью, когда автобус ехал из Пхукета в Бетонг. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.