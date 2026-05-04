Мэр Москвы сообщил о 13-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Нейтрализован еще один дрон, который вечером в понедельник, 4 мая, летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы, добавил мэр.

Атаку беспилотников на Москву начали отражать в ночь 4 мая. С этого момента сбито уже 13 дронов.

При этом один из нейтрализованных БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате случившегося никто не пострадал.

На этом фоне в столичном аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя время запрет на полеты был снят.

