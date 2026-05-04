Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся на Москву

Силы ПВО Минобороны отразили атаку двух БПЛА на подлете к Москве в ночь на понедельник, 4 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте ЧП также работают оперативные службы.