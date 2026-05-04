04 мая, 05:59

Происшествия

Два человека погибли из-за наезда авто на мероприятии Monster Truck в Колумбии

Фото: depositphotos/zimmytws

Как минимум два человека погибли, еще 37 получили ранения в результате наезда автомобиля на зрителей во время мероприятия Monster Truck 2026 в колумбийском департаменте Каука. Об этом сообщает Blu Radio со ссылкой на данные губернатора штата Октавио Гусмана.

По предварительной информации, женщина-водитель одного из участвующих внедорожников не справилась с управлением после выполнения маневра и на полной скорости врезалась в толпу.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подробности об их состоянии не уточняются.

Ранее легковой автомобиль въехал в аптеку на юго-западе Японии. В результате ДТП пострадали три человека.

Установлено, что в момент аварии за рулем машины находился 77-летний безработный мужчина. По его словам, у автомобиля не сработали тормоза.

происшествияза рубежом

