04 мая, 06:58
Силы ПВО ликвидировали около 20 БПЛА в Ростовской области
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили около 20 украинских БПЛА в шести районах Ростовской области в ночь на понедельник, 4 мая. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Данные о разрушениях на земле также не поступали.
Слюсарь добавил, что беспилотная опасность в области сохраняется.
Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на 4 мая. Специалисты экстренных служб работали на месте падения фрагментов дронов.