04 мая, 09:09

Происшествия

Соседи заварили дверь женщине в собственной квартире в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "СПАСАТЕЛИ МАСС"

В Новосибирске соседи заварили дверь женщины сваркой, замуровав ее в собственной квартире, сообщает "Радио 1" со ссылкой на муниципальную аварийно-спасательную службу региона.

Женщина обратилась к спасателям. Они с помощью болгарки срезали сварной шов и освободили проход. Отмечается, что сибирячка не пострадала, ей не потребовалась помощь врачей.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Устанавливаются личности тех, кто может быть причастен к случившемуся.

Ранее в подмосковных Серебряных Прудах 20 домашних котов "обманным путем" заперли свою 90-летнюю хозяйку на балконе. Женщина, поняв, что не может попасть в собственное жилье, начала звать на помощь. Крики "пострадавшей" услышали соседи, которые сразу вызвали спасателей.

