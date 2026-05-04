Выборы главы Дагестана пройдут в сентябре

Проведение выборов главы Дагестана предварительно запланировано на сентябрь. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров.

Глава Дагестана избирается депутатами народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом России.

Владимир Путин ранее принял отставку главы республики Сергея Меликова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана по указу президента был назначен Федор Щукин.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети в начале апреля. Сам он выразил возмущение из-за того, что подобные сведения не утихают в кабинетах дагестанских чиновников, СМИ и соцсетях, когда фокус внимания должен быть на чрезвычайной ситуации и помощи людям.

Позже Путин объявил о завершении работы Меликова на посту главы республики. Президент отметил, что тот "многое сделал", однако теперь переходит на другую работу и "жизнь идет дальше".