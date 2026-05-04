Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением "плавбаза"

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир первый после майских выходных сигнал "плавбаза". Об этом говорится в телеграм-канале "УВБ-76 логи".

Сообщение зафиксировали в 12:47 по московскому времени в понедельник, 4 мая.

Ранее радиостанция "Судного дня" передала послание со словом "сексофай". Сигнал был зафиксирован 30 апреля, его можно было услышать в 18:58 по московскому времени.

До этого радиостанция передала в эфир три сообщения. Сперва прозвучал сигнал "алиментный". Затем радио передало двойное сообщение, состоящее из слов "чеченка" и "лазер".