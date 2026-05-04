Продажа билетов по специальным ценам открыта в Большом театре

Продажа билетов по программе низких ценовых категорий открылась на сайте Государственного академического Большого театра в понедельник, 4 мая, в 14:00. Об этом культурное учреждение сообщило в своем телеграм-канале.

Специальные цены распространяются на категории "Молодежный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий". Билеты доступны на оперу Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского. Цены варьируются от 200 до 1 тысячи рублей.

В театре отметили, что грандиозная музыкальная эпопея на сюжет романа Льва Толстого – не только крупнейшее оперное сочинение композитора, но и одна из главных русских опер XX века.

