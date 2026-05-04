Движение временно перекрыли в центре Москвы

Новости

04 мая, 15:39

Иранские военные помешали проходу кораблей США в Ормузский пролив

Фото: ТАСС/AP/Asghar Besharati

Иранские военные помешали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление армии Ирана.

В нем указано, что предотвратить вход американо-сионистских "вражеских эсминцев" удалось благодаря "решительному и быстрому" предупреждению военно-морских сил Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Кроме того, она закрыла Ормузский пролив для судов.

Позже американская сторона также начала блокаду канала. Уточнялась, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия блокады со стороны США. Это решение объяснили нарушением соглашения о прекращении огня.

