Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 15:53

Транспорт

Перегон между станциями метро "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" проложен наполовину

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) "София" и "Александра" прошли уже половину длины перегонов между станциями "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, "София" работает на правом тоннеле. Здесь ТПМК прошел чуть более 1 километра. "Александра" прокладывает левый тоннель, она преодолела около 1,5 километра. В совокупности они прошли 2,5 километра из общего объема работ в 5 километров.

"В частности, щиты прошли под ложем Захарковского карьера Москвы-реки и продолжают работу в условиях сложной гидрогеологии", – отметил Ефимов.

"Александра" заработала в июле 2025 года, а в октябре того же года к проходке присоединился ТПМК "София". Генеральный директор "Мосинжпроекта" Максим Гаман указал, что между "Липовой рощей" и "Строгино" работает щит "Мария", который возводит двухпутный перегон.

"Тоннель между станциями "Строгино" и "Серебряный бор" прокладывает еще один 10-метровый щит – "Лилия", – отметил Гаман.

Протяженность новой ветки столичного метро превысит 27 километров. 12 станций с пересадками на различные линии свяжут деловой центр "Москва-Сити" с активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском.

Ранее в столице утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ", в рамках которого на площади более 15 гектаров в Даниловском районе возведут несколько объектов. Проект предполагает строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Один из них будет интегрирован с одноименной станцией МЦК.

Читайте также


транспортметростроительствогород

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика