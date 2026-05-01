Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 19:02

Транспорт

Щит "Ольга" проложил почти 1 км левого тоннеля Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Ольга" прошел почти 1 километр левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Протяженность тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро составляет 1,6 километра. Тоннелепроходческий комплекс "Ольга" начал работу в октябре прошлого года и преодолел уже две трети пути – около 950 метров", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Щит прошел под руслом реки Сосенки, возле двух площадок строительства притоннельных сооружений, которые возводят с применением технологии "стена в грунте". "Ольге" предстоит пройти еще около 690 метров.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман, комплекс остановится в демонтажной камере, которую подготовят в котловане станционного комплекса "Сосенки". После этого его проверят и разберут.

Ранее в Москве началось строительство станции "Каспийская" Бирюлевской линии метро. Она расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437. Попасть на станцию можно будет через северный вестибюль на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и 6631, а также через южный на 6-й Радиальной улице с лестничными сходами на обе ее стороны.

