Около половина тоннелей на Бирюлевской линии метро будут двухпутными

Около половины тоннелей на Бирюлевской линии метро будут двухпутными, при строительстве которых используются шестиметровые и десятиметровые тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК). Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В столице продолжается активное строительство Бирюлевской линии метро. Ее длина превысит 22 километра. Примерно половина этого расстояния придется на двухпутные тоннели, для строительства которых применяются 10-метровые щиты-гиганты", – рассказал он.

Ефимов отметил, что данное решение позволило увеличить темпы строительства и сделать его более экономичным, а также упростить эксплуатацию тоннеля. Уточняется, что по двухпутным тоннелям метро поезда движутся одновременно в обе стороны, платформы находятся по бокам, а пути – посередине.

По словам заммэра, для строительства соединительной ветки между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями используются шестиметровые ТПМК. Также они задействованы при прокладывании путей к будущему электродепо, которое возводят для обслуживания новой ветки и ряда перегонных тоннелей.

Ефимов напомнил, что однопутные тоннели продолжают строиться из-за удобства транспортировки щитов в условиях мегаполиса и возможности прокладывания путей в сложных геологических условиях.

После открытия Бирюлевской линии улучшится транспортная доступность в районах Даниловском, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, а также других. Новая ветка позволит совершить пересадку на Московское центральное кольцо, Троицкую, Замоскворецкую и Большую кольцевую линии метрополитена.

Ранее Ефимов рассказал об использовании шестиметрового ТПМК "Ольга" при строительстве Бирюлевской линии, который используется при возведении левого и правого перегонных тоннелей между будущими станциями "Кленовый бульвар" и "Курьяново" в целях ускорения процесса. В частности, "Ольга" будет прокладывать однопутный тоннель.