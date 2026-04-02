В строительстве Бирюлевской линии метро задействовали ТПМК "Ольга"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках строительства Бирюлевской линии метро было принято решение задействовать шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Ольга", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ТПМК привлекли к работам по возведению левого и правого перегонных тоннелей между будущими станциями "Кленовый бульвар" и "Курьяново" в целях ускорения процесса. В частности, "Ольга" будет прокладывать однопутный тоннель.

По словам вице-мэра, комплекс способен работать в сложных грунтовых условиях, таких как водонасыщенные плывуны. Принцип его действия заключается в замене грунта в рабочей камере на бентонитовую суспензию, что предотвращает просадки и прорывы воды.



Суммарная длина двух перегонных тоннелей от "Кленового бульвара" до переходной камеры перед "Курьяново" составляет 2,26 километра.

К настоящему моменту "Ольга" уже проложила свыше 16 километров тоннелей в столичной подземке, обратил внимание гендиректор "Мосинжпроекта" Максим Гаман.

"После завершения проходки левого перегонного тоннеля ТПМК перевезут обратно в котлован станции метро "Кленовый бульвар" для подготовки к проходке правого тоннеля. В них будут использоваться тюбинги с металлоизоляцией, что повысит герметичность тоннелей", – добавил он.

После открытия Бирюлевская ветка метрополитена протяженностью свыше 22 километров свяжет бывший завод ЗИЛ с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На линии будут размещены 10 станций, где можно будет сделать пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Немногим ранее сообщалось, что строительство станции Бирюлевской линии "Остров Мечты" завершено более чем на 20%. Сейчас готовы основание, стены и перекрытия, а также продолжается устройство верхнего перекрытия.

Станцию планируется открыть в составе участка "ЗИЛ" – "Курьяново", который завершат в 2028 году. Она расположится вблизи одноименного парка развлечений и дублера проспекта Андропова.