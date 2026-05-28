28 мая, 08:07

Московские школьники примут участие в космической программе "Инженеры Вселенной"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве стартует набор в проект "Инженеры Вселенной" для учеников 10–11-х классов, интересующихся точными науками. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

С июня по август для школьников проведут бесплатный онлайн-курс "Space-π класс". Участники изучат основы спутникостроения, технологии приема и передачи данных, принципы управления космическими аппаратами и методы обработки информации с орбиты. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте проекта.

Осенью лучших слушателей, прошедших отборочный онлайн-квиз, пригласят на очные занятия. Им предстоит работать в командах и применять теорию на практике: собирать антенны, тестировать оборудование и взаимодействовать с группировкой малых спутников Space-π.

Команда-победитель очного этапа отправится на космодром Восточный, где сможет ознакомиться с процессом финальной подготовки аппаратов к запуску и работой профильных специалистов.

Программа организована впервые научно-образовательным проектом Space-π Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта "Кадры для космоса" Минобрнауки РФ при поддержке "Роскосмоса" и Департамента образования и науки Москвы. Цель – подготовка будущих кадров для высокотехнологичных отраслей, в том числе космической.

В департаменте отметили, что предпрофессиональное образование остается одним из приоритетов столичной системы. Профильные классы действуют более чем в 70% московских школ, в них обучаются порядка 47 тысяч старшеклассников по шести направлениям: ИТ, медицинскому, инженерному, психолого-педагогическому, предпринимательскому и медиа.

Мероприятия дополнительного образования реализуются в рамках проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее в районе Чертаново Центральное прошел посвященный освоению космоса фестиваль. С гостями мероприятия в парке 30-летия Победы встретился Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, который рассказал о профессии космонавта.

