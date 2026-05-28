Песков: заявления об ударах по объектам ВПК на Украине не все воспринимают всерьез

Фото: kremlin.ru

Заявления России об ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона предупредила персонал посольств.

"Так это или не так, я не знаю, но вы знаете, что наша информация была доведена до сведения всех, а дальше все сами принимают решение", – сказал Песков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас о том, что посольство США покинуло Киев.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что мирный процесс урегулирования конфликта на Украине и мирные способы достижения целей остаются предпочтительными для РФ.

ВСУ 22 мая атаковали при помощи БПЛА учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В этот момент в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате погиб 21 студент и еще более 60 детей получили ранения.

В ответ на это российская армия осуществила массированные удары по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В операции использовались ракеты "Орешек", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

После МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Предупреждение связано с планируемыми российскими войсками системными ударами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, западные страны извратили суть предупреждения.