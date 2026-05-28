Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 11:50

Политика
Главная / Новости /

Песков: заявления об ударах по объектам ВПК на Украине не все воспринимают всерьез

Предупреждения об ударах по объектам ВПК на Украине не все воспринимают всерьез – Песков

Фото: kremlin.ru

Заявления России об ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона предупредила персонал посольств.

"Так это или не так, я не знаю, но вы знаете, что наша информация была доведена до сведения всех, а дальше все сами принимают решение", – сказал Песков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас о том, что посольство США покинуло Киев.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что мирный процесс урегулирования конфликта на Украине и мирные способы достижения целей остаются предпочтительными для РФ.

ВСУ 22 мая атаковали при помощи БПЛА учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В этот момент в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате погиб 21 студент и еще более 60 детей получили ранения.

В ответ на это российская армия осуществила массированные удары по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В операции использовались ракеты "Орешек", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

После МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Предупреждение связано с планируемыми российскими войсками системными ударами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, западные страны извратили суть предупреждения.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика