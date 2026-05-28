28 мая, 09:50

Политика

Каллас подтвердила, что посольство США покинуло Киев

Фото: Getty Images/John Moore

Посольство США на Украине покинуло Киев после предупреждения о предстоящих российских ударах по городу. При этом европейские дипмиссии эвакуироваться не стали, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного", – цитирует ее RT.

Ранее МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным – и не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, поскольку Вооруженные силы России будут наносить удары.

Целями атак были назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях Киева, предупредили в МИД. Удары со стороны России станут ответом на атаку Киева по Старобельску, в ходе которой погиб 21 человек.

