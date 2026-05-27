27 мая, 16:40

Рябков заявил, что Запад переворачивает предупреждение РФ об ударах по Киеву

Западные страны извратили суть предупреждения Москвы в адрес иностранных дипломатов о начале систематических ударов по военным целям в Киеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, адресованное западным дипломатам требование проявить ответственность и эвакуировать персонал из украинской столицы пытаются представить как новое свидетельство якобы агрессивного курса России.

"Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим", – сказал Рябков.

Ранее МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Это связано с тем, что российские войска в ближайшее время начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Решение было принято вскоре после того, как ВСУ атаковали при помощи БПЛА учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В этот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник. В результате погиб 21 студент и еще более 60 детей получили ранения различной степени тяжести.

