25 мая, 17:05

Политика

МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев

Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko

Министерство иностранных дел России рекомендовало иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Об этом говорится на сайте дипведомства.

Там предупредили, что Вооруженные силы России в ближайшее время начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Среди них – места проектирования, производства, программирования и подготовки к использованию беспилотников.

Кроме того, целями атак назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях Киева, предупредили в МИД. В связи с этим покинуть город рекомендовано в том числе иностранным дипломатам и персоналу представительств международных организаций.

В дипведомстве пояснили, что удары со стороны России станут ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Там подчеркнули, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, намеренно нанося удары по мирным жителям.

"Хунта (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права", – сказано в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство указало, что Украина грубо пренебрегает Женевскими конвенциями 1949 года, доппротоколами к ним, а также Конвенцией о правах ребенка 1989 года и иными важными международными актами.

"Все это переполнило чашу терпения", – подчеркнули в МИД.

ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 несовершеннолетний, более 60 студентов получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

